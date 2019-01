“Automobilist niet goed voorbereid op winterweer”

Steeds meer automobilisten besparen op onderhoud. Dat heeft tot gevolg dat automobilisten in ons land niet goed voorbereid zijn op winterweer. Twee op de tien automobilisten kreeg al eens pech tijdens de winter en 1 op de 10 een ongeval. “Zeventachtig procent beweert dat hun auto goed is voorbereid op de winter, terwijl slechts de helft een check-up laat doen in de garage en nauwelijks 56 pct over winterbanden beschikt”, meldt Touring dat een onlinebevraging liet uitvoeren bij 3.500 Belgen. De pechverhelping van Touring ontvangt van november tot en met februari gemiddeld 200.000 oproepen voor pannes. Volgens de enquête denken de meeste Belgen verkeerdelijk dat ze goed voorbereid de winter ingaan. Als de auto ouder is dan 12 jaar, gelooft nog slechts 2 op de 10 daarin.

Oudere wagens worden meestal niet uitgerust met winterbanden. Bij recente wagens is dat nog 60 procent, maar bij wagens ouder dan 12 jaar gaat het slechts om 1 op de 3. Toch beweert bijna de helft voor een verplichting van winterbanden te zijn, aldus Touring. De belangrijkste redenen om geen winterbanden te plaatsen zijn het beperkt aantal gereden kilometers (36%), winterbanden zijn te duur (26%) en een gebrek aan ‘echte’ winters in ons land (20%).







Overigens kan 78 procent van de respondenten zich vinden in een snelheidsbeperking naar 110 km/u bij winterse omstandigheden en 91 procent is voorstander van het afsluiten van bepaalde wegen voor vrachtverkeer bij sneeuw. Bijna een kwart neemt een noodpakket met eten en drinken mee om op het ergste voorzien te zijn. “Bewaar een dikke jas of een deken in je voertuig want de auto koelt binnenin zeer snel af wanneer je bij vrieskou in panne staat”, raadt Touring aan.

bron: Belga