Aantal doden van Israëlische aanval in Syrië naar 21 gestegen

Het aantal slachtoffers na de zware Israëlische luchtaanvallen in Syrië is naar 21 opgelopen. Onder de doden bevonden zich zes manschappen van het Syrische leger en twaalf strijders van de Iraanse revolutionaire garde. Dat deelde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) mee. Israël had zondagnacht zware raids uitgevoerd op Syrische en Iraanse stellingen in het buurland. Aanvankelijk had SOHR kort na de aanvallen van elf doden gesproken. Het observatorium met zetel in Groot-Brittannië verzamelt zijn informatie uit een breed netwerk van informanten in het oorlogsland. Het Syrische staatspersbureau Sana gaf geen aantal slachtoffers. Israël duldt niet dat Iran militair is vertegenwoordigd in buurland Syrië. Voor de luchtaanvallen had de Israëlische luchtmacht een uit Syrië afgevuurde raket boven de bezette Golanhoogte onderschept.

Bron: Belga