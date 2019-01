Zara brengt kleding van McDonald’s uit

Goed nieuws voor de fans van McDonald’s: voortaan kan je bij Zara T-shirts en truien kopen met het kenmerkende logo van McDonald’s erop. Of zelfs met McDonald’s-frietjes erop.

De Spaanse kledingketen Zara is een samenwerking aangegaan met McDonald’s. Zara verkoopt nu een heuse collectie met verwijzing naar de Amerikaanse fastfoodketen. Voorlopig gaat het enkel om unisekse T-shirts en truien.

Wereldberoemde M







Op de T-shirts pronkt een pakje friet en achteraan de slogan ‘The best fry is the one at the bottom of the bag’. Op de truien flaneert de beroemde gele M.

De opvallende collectie is verkrijgbaar via de webshop van Zara. Een T-shirt kost 15,95 euro, voor de truien betaal je 25,95 euro.