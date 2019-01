Een huis in de Oostenrijkse bergen werd door de hevige sneeuwval volledig bedolven onder de sneeuw. Het land heeft al meerdere weken te kampen met sneeuwoverlast. In dit geval leverde de kracht van de natuur echter prachtige beelden op. De video werd gemaakt vanuit een helikopter in het Eisenerzer Reichenstein-gebergte. Het huis doet ons meteen denken aan ‘Game of Thrones’.