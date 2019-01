‘Roma’ en ‘The Favourite’ behalen elk 10 Oscarnominaties

De film ‘A Star is born’ met Lady Gaga heeft acht nominaties in de wacht gesleept, waarvoor één voor Lady Gaga als beste actrice. Haar filmdebuut kan zo een enorm succes genoemd worden. Ook ‘Vice’, de satirische biopic over voormalig Amerikaans vicepresident Dick Cheney sleepte acht nominaties in de wacht. Hoofdrolspeler Christian Bale is genomineerd in de categorie beste acteur.