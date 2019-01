Je smartphone beïnvloedt de relatie met je huisdier

Je smartphone overdreven vaak bovenhalen in het bijzijn van je vrienden, is onbeleefd. En niet bepaald bevorderlijk voor jullie relatie. Maar een Britse dierenarts beweert nu dat het ook de relatie met je huisdier kan schaden. Vooral honden zouden gevoelig zijn voor de tijd die je spendeert op je scherm.

Geobsedeerd

De Brit Iain Booth is dierenarts en geeft een woordje uitleg aan Metro UK: “Onze maatschappij is geobsedeerd met smartphones. Die verslaving brengt de waardevolle relatie met onze huisdieren in gevaar. Vooral honden zijn er gevoelig voor en in mindere mate ook katten.” Je geliefde viervoeter kan natuurlijk moeilijk protesteren wanneer je je smartphone bovenhaalt, dus het is een kwestie van gezond verstand.

Quality time

Honden zijn echte emotionele sponzen, dus ze merken het meteen als je je opwindt. Ook als dat helemaal niet op hen bedoeld is, maar gewoon op je telefoon. Laat je smartphone dus eens thuis wanneer je je hond uitlaat. Dan pas kan er echt sprake zijn van quality time met je viervoeter.