IN BEELD. Vier Valentijn met ‘Game of Thrones’ seksspeeltjes

‘Game of Thrones’ laat slechts weinigen onberoerd. Serie, kleding, games, actiefiguurtjes… Alles wat in de verste verte te maken heeft met de serie, lijkt het goed te doen. Het is dan ook niet zo gek dat er nu ook ‘Game of Thrones’-seksspeeltjes zijn verschenen.

Eindeloze Jon Snow-liefde

Jon Snow is niet langer vrijgezel, dus fans zullen met iemand – of iets – anders genoegen moeten nemen. Waarom niet zijn zwaard bijvoorbeeld? De ‘Long Shaft’ verschaft intens plezier voor de luttele prijs van 130 euro. En wat is nu 130 euro voor eindeloos Jon Snow-genot? Je weet niet wat je mist tot je het zelf hebt geprobeerd. Of wat dacht je van een vibrator inclusief bewaardoos in de vorm van een drakenei? Je kan het ding dan zelfs onbeschaamd op je nachtkastje laten liggen. En met een Khaleesi-pakje ben je ongetwijfeld de koningin in bed.

1 of 5