Daarom is Olga Leyers opnieuw samen met haar ex

Na een break van een half jaar geeft Olga Leyers haar relatie met Simon Nuytten een tweede kans. “We hebben elkaar opnieuw gevonden”, klinkt het.

Vanaf volgende week is presentatrice Olga Leyers (21) naast Sieg De Doncker (30) te bewonderen in het VTM-programma ‘De wereld rond met 80-jarigen’. Daarin trekt de jongste dochter van Jan Leyers met acht bejaarden door acht landen in vier continenten.







Een leerrijke ervaring, zo blijkt. “Deze ervaring heeft me met de neus op de feiten gedrukt. Het probleem van mijn generatie is dat we erg verwend zijn. We verwachten dat het leven ons zoveel zal geven en dat je zoveel moet bereiken om gelukkig te zijn. Nu besef ik: als je gewoon je dagen vrolijk doorkomt, kan je gelukkig sterven. Je moet niet per se veel bereikt hebben”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Kinderwens

Het VTM-avontuur heeft haar ook doen stilstaan bij haar eigen liefdesleven. In die mate zelfs dat ze haar relatie met Bazart-gitarist Simon Nuytten een tweede kans wil geven. “De omstandigheden hebben ons een tijdlang uit elkaar gedreven, maar we hebben elkaar opnieuw gevonden. Ik heb ook beseft dat ik heel graag kinderen wil. Vroeger had ik geen kinderwens, maar nu weet ik dat ik niet alleen oud wil worden. Omringd worden door kinderen en kleinkinderen is zo mooi. En als ik ooit in een rusthuis beland, dan liefst ergens midden in een stad”, klinkt het.