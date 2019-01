Werken voor de goede doelen: Anaïs werkt voor Basket Foyer Molenbeek

Wat is je goed doel en wat is je werk?

«Basket Foyer Molenbeek is een basketbalclub waar meisjes met alle mogelijke achtergronden instappen in een innovatief empowerment-traject: de meisjes besturen hun club zelf. Ze bepalen niet alleen de visie en nemen bestuursbeslissingen, maar staan ook op het terrein. Met dit project willen we vooral maatschappelijk kwetsbare meisjes laten dromen en met extra bagage de wereld tegemoet sturen. Zelf stond ik toen ik 11 jaar was mee aan de wieg van de club: ik begon met basketbal spelen, stapte op mijn 16e in de werking als assistent coach en groeide door tot gediplomeerd coach van de U10-ploeg, jeugdcoördinator, hoofdanimator en lid van het bestuursteam.»

Welke evolutie heb je zelf doorgemaakt?

«Ik heb niet alleen leren basketballen, maar heb aan zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen gewonnen en ik ben veel opener en communicatiever geworden. Nu zelf jongeren kunnen begeleiden in het ontdekken van hun talent en hen zien openbloeien, vind ik ronduit fantastisch. Jonge coaches bezig zien op training of animatoren helpen om een kamp te begeleiden, meisjes zien zwoegen om een trainersdiploma te behalen, een 10-jarige die luidop haar ambitie verkondigt om voorzitter van het jeugdbestuur te worden: onze jongeren dromen groot en grijpen kansen. Heerlijk!»

Zijn jullie op zoek naar hulp?







«We zijn vooral op zoek naar peters en meters voor de jongeren in ons opleidingstraject, mensen die een meisje willen ondersteunen naargelang haar noden: het bekostigen van een opleiding, schoolondersteuning, toekomstplannen, thuissituatie…»

Meer info: FB BC Foyer Molenbeek of bisfoyer.wix.com/bcfoyermolenbeek

