Zweden wil vanaf 2030 verkoop van nieuwe diesel- en benzinewagens verbieden

De nieuwe Zweedse regering wil tegen 2030 de verkoop van nieuwe diesel- en benzinewagens verbieden. Dat heeft Stefan Löfven, de nieuwe premier, vandaag aangekondigd bij de voorstelling van zijn nieuwe regering. De regering wil daarmee een bijdrage doen om de uitstoot te beperken en de inspanningen verhogen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zei Löfven voor het Zweedse parlement. Daarnaast moeten voertuigen die niet op fossiele brandstoffen rijden, overal in het land kunnen opladen of tanken. Zweden volgt daarmee het voorbeeld van andere Scandinavische landen. In Noorwegen is al de helft van de nieuwe voertuigen elektrisch, en Denemarken heeft ook plannen om vanaf 2030 de verkoop van dieselvoertuigen te verbieden. Zweden is het tiende land dat een datum heeft aangekondigd voor de uitstap uit diesel en benzine, reageert Marion Tiemann van Greenpeace.

bron: Belga