Wielerbond verhuist eind 2019 naar Tubeke

De Belgische wielerbond zal in het najaar verhuizen naar Tubeke. Dat liet Jos Smets, algemeen directeur van Belgian Cycling, vandaag weten tijdens een netwerkmoment in het Beobank Pro Center in Sint-Agatha-Berchem. De Belgische wielerbond zal zo naast de Belgische voetbalbond komen te liggen, die ook dit jaar naar de Waals-Brabantse gemeente zal verhuizen. “De kogel is finaal door de kerk: eind 2019 verlaten we ons verouderde gebouw in Vorst en trekken we naar Tubeke”, legde Smets uit. “Sinds 2010 zijn we al bezig met dit dossier en ik ben dan ook heel tevreden dit nieuws te kunnen aankondigen. Er zal een nieuw administratief en logistiek centrum opgetrokken worden naast het Martin’s Red Hotel, waar de Rode Duivels in huizen. De Belgische voetbalbond zal zich ook gaan vestigen op dat domein. We worden zo buren van elkaar.”

bron: Belga