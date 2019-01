Weerbericht: sneeuw op komst

Deze namiddag is het koud en zonnig met hoge wolkenvelden in het westen van het land. De maxima liggen tussen 0 en -3 graden in de Ardennen en tussen +1 en +3 graden elders. De wind is zwak uit het zuidwesten of uit veranderlijke richtingen. Morgenochtend verwacht het KMI sneeuw in het westen van het land. In de loop van de voormiddag bereikt de sneeuw ook het centrum van het land en nadien ook het oosten van het land. In het westen van het land gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw of regen. Achter de storing wordt het droger met enkele opklaringen. Aan de kust blijft een winterse bui mogelijk. De maxima liggen tussen +1 en +4 graden in Laag- en Midden-België en tussen 0 en -3 graden in de Ardennen. De wind wordt matig uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 50 km/u.

Woensdag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele winterse buien en enkele sneeuwbuien in de Ardennen. De maxima schommelen tussen -1 graad op de Hoge Venen en 3 graden in Vlaanderen.







Donderdag kan nog een winters buitje vallen aan de kust maar op de meeste plaatsen blijft het droog met vaak brede opklaringen. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Ardennen en +4 aan de kust. Vrijdag blijft het droog en vrij zonnig. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Ardennen en +3 in het westen van het land.

Zaterdag begint droog met opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, op het einde van de dag gevolgd door regen aan de kust. De storing trekt ’s avonds en ’s nachts van west naar oost door het land en in het binnenland krijgt de neerslag geleidelijk een winters karakter. Maxima tussen 1 en 5 graden.

Zondag en maandag wordt het wisselvallig met buien regen of smeltende sneeuw in Vlaanderen en winterse buien in de Ardennen. De maxima schommelen rond het vriespunt in de Ardennen en rond 4 of 5 graden in het westen van het land.

bron: Belga