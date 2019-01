“Washington heeft geen post-terugtrekkingsplan voor Syrië”

De Verenigde Staten hebben op dit moment geen plan voor Syrië na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het door een burgeroorlog geteisterde land. Dat zegt Brett McGurk, de voormalige Amerikaanse speciale gezant voor de anti-IS-coalitie, die er eind vorig jaar wegens meningsverschillen over de kwestie in Syrië vervroegd de brui aan gaf. Vorige maand kondigde de Amerikaanse president Donald Trump onverwacht aan de Amerikaanse troepen snel te willen terugtrekken uit Syrië. Dat gebeurde tegen het advies van de legerleiding in. De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis nam uit onvrede zelfs ontslag.

“Er is geen plan voor wat er volgt, wat het risico voor de overblijvende troepen vergroot”, zo zei McGurk op de Amerikaanse zender CBS nadat een zelfmoordaanslag afgelopen woensdag 19 doden had gemaakt, onder wie vier Amerikanen, in Manbij, in het noorden van Syrië. De aanslag was opgeëist door IS.







“De president was duidelijk: we vertrekken. En dat betekent dat onze troepen een duidelijke missie moeten krijgen: zich terugtrekken, en zich terugtrekken in veiligheid”, aldus McGurk. “Maar op dit moment hebben we geen plan. Dat verhoogt de kwetsbaarheid van onze troepen, en dat brengt risico’s met zich mee. En dat biedt ruimte voor IS”, zo klonk het nog.

De ex-gezant benadrukte ook nog eens dat een “partner” als Turkije, bondgenoot van de VS in de NAVO, niet in staat was de VS te vervangen, zoals Ankara weliswaar beweert. “Dat is niet realistisch”, zegt McGurk.

