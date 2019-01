Voormalig CIA-agent en ‘Argo’-protagonist Tony Mendez overleden

Tony Mendez, voormalig agent van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en betrokken bij de ontsnapping van Amerikaanse diplomaten in Iran in 1980, is zaterdag overleden. Dat maakte zijn familie zondag bekend. Het verhaal van de reddingsoperatie werd enkele jaren geleden nog succesvol verfilmd: ‘Argo’ kreeg verschillende Oscars. De 78-jarige Mendez leed al meer dan tien jaar aan Parkinson. De man overleed zaterdag in een verzorgingsinstelling in Maryland. Hij zal in privékring worden begraven in Nevada, zo maakte zijn familie bekend.

Mendez was tijdens de Iraanse revolutie aan het einde van de jaren 1970 betrokken bij de bevrijding van een groep Amerikaanse diplomaten. De diplomaten slaagden erin te ontsnappen naar de Canadese ambassade en konden uiteindelijk het land uitvluchten met valse paspoorten. Het spannende verhaal diende in 2012 ter inspiratie voor de film ‘Argo’, met Ben Affleck als CIA-agent.

Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo omschreef Mendez als “een uitzonderlijk getalenteerde inlichtingenofficier”.

Mendez bracht ook verschillende boeken uit over de CIA. Het jongste, dat hij samen met zijn vrouw Jonna schreef, komt uit in mei: ‘The Moscow rules: the secret CIA tactics that helped America win the Cold War’.

bron: Belga