Open Vld zet in op echte beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd

Open Vld ziet geen heil in het voorstel van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voor een degressiviteit in de werkloosheidsuitkering, maar schrijft in haar verkiezingsprogramma de beperking van de uitkeringen in de tijd in. Dat kondigde ze vandaag aan in De Ochtend (Radio 1). Volgens Rutten voldoet het voorstel van minister Peeters niet aan de voorwaarden die in het akkoord over de jobsdeal waren afgesproken. De maatregel zal er dus niet meer komen in deze legislatuur. Maar de liberale voorzitster wil in het verkiezingsprogramma van Open Vld wel een “echte beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd” inschrijven. “Het zijn daar de ideale omstandigheden voor”, aldus Rutten. Deze regering heeft heel wat jobs gecreëerd, maar er blijft een record aantal vacatures open staan, argumenteert ze.

Het Open Vld-voorstel bevat drie luiken. In de eerste periode moet er meer verzekering zijn door een verhoging van de werkloosheidsuitkering, waarna de uitkering sneller moet dalen. Voor wie na anderhalf jaar werkloosheid geen job gevonden heeft, krijgt het heel moeilijk om nog werk te vinden, stelt ze. Voorts moet de uitkering in de tijd beperkt worden tot drie à vier jaar. Daarna dient een individuele begeleiding door het OCMW opgestart te worden. Tenslotte moet voor Open Vld het verschil tussen werken en niet werken groter worden. Het kan immers niet dat men nauwelijks meer verdient wanneer men werkt dan wanneer men werkloos is.







bron: Belga