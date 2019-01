Kamerlid Goedele Uyttersprot (N-VA) komt niet meer op bij volgende verkiezingen

N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot zal zich bij de verkiezingen in mei 2019 niet opnieuw verkiesbaar stellen. Sinds 1 januari is Uyttersprot schepen in het Oost-Vlaamse Lebbeke. Ze wil zich toeleggen op de lokale politiek en haar carrière als advocaat. Uyttersprot is sinds 2014 parlementslid voor N-VA, ze zetelde in de Kamer in de commissies Justitie en Handelsrecht. Bij de federale verkiezingen haalde ze 18.266 voorkeurstemmen. De komende zes jaar levert N-VA de burgemeester in Lebbeke, Uyttersprot krijgt als schepen een ruim pakket aan bevoegdheden: sport, onderwijs, jeugd, middenstand, lokale economie, leefmilieu en dierenwelzijn. Dat mandaat neemt ze wel op, maar na mei is Uyttersprot dus geen parlementslid meer. “De keuze valt op mijn werk dicht bij huis, dicht bij de mensen en vooral dicht bij mijn man en kinderen”, aldus het N-VA-parlementslid.

bron: Belga