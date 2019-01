Honderdtal mensen aanschouwt totale maansverduistering bij volkssterrenwacht Mira

Een honderdtal mensen is vanochtend vroeg afgezakt naar de volkssterrenwacht Mira om de totale maansverduistering te aanschouwen. Door de goede weersomstandigheden, was het fenomeen goed zichtbaar, stelt woordvoerder Francis Meeus. Een maansverduistering treedt op wanneer onze planeet zich precies tussen de zon en de volle maan bevindt. Om geïnteresseerden de kans te geven om het spektakel goed waar te nemen, opende Mira in Grimbergen de deuren vanaf 4 uur.

Om 3.36 uur schoof de maan in de bijschaduw van de aarde, waardoor er sprake is van gedeeltelijke eclips. Een uur later verplaatste de maan zich verder naar de kernschaduw, waardoor hij donkerder en roder kleurde. Het hoogtepunt van het proces vond plaats rond 6.12 uur.







Ondanks het vroege uur is er met een honderdtal mensen een mooi aantal geïnteresseerden naar Mira gekomen, aldus Meeus. Er waren ook heel wat kinderen bij. “Sommigen vertelden dat ze door de spanning helemaal niet geslapen hadden.”

Volgens Meeuws waren de weersomstandigheden goed en was het fenomeen “van het begin tot het einde” goed zichtbaar. Ook de planeet Venus was vanochtend duidelijk waarneembaar.

bron: Belga