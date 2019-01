Elise Mertens verliest achtste finale in dubbelspel op Australian Open

Elise Mertens is aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de achtste finales van het dubbelspel op de Australian Open. Na de uitschakeling van Kirsten Flipkens eerder op de dag, blijft er dus geen enkele Belgische meer over op het toernooi Down Under. Mertens en Sabalenka verloren van de als eerste geplaatsten Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova in drie sets (2-6, 6-2, 6-3) na een partij van 1.54 uur. De Tsjechischen zijn respektievelijk nummer 2 en 1 op de wereldranglijst. Vorig jaar hadden ze Roland-Garros en Wimbledon gewonnen.

bron: Belga