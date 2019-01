Elf doden bij Israëlische bombardementen in Syrië

Bij de Israëlische bombardementen op Iraanse doelwitten in Syrië zijn minstens elf mensen omgekomen. Dat zegt het Syrisch observatorium voor de mensenrechten. Twee van de slachtoffers zijn volgens de Britse ngo Syriërs. De balans kan nog oplopen aangezien er verscheidene gewonden in kritieke toestand verkeren, klinkt het. In de nacht van zondag op maandag voerde de Israëlische luchtmacht bombardementen uit in het Syrische gouvernement Damascus. Geviseerd werden gebouwen van de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde – de Quds-brigades – en Syrische luchtafweersystemen, zo meldde het Israëlische leger. Dat zegt dat het om een vergeldingsactie gaat, nadat de Quds-brigades zondag een raket hadden afgevuurd richting de Golanhoogten.

Iran is een van de partijen die het Syrische regeringsleger steunen in de strijd tegen de rebellen en terreurgroep Islamitische Staat (IS), net als de Libanese sjiitische beweging Hezbollah en Rusland. Bombardementen in Syrië worden wel vaker toegeschreven aan Israël, maar het gebeurt zelden dat het land die aanvallen zelf bevestigt.







Bron: Belga