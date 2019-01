Djokovic stoomt door naar kwartfinales

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich vandaag in Melbourne geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De Serviër klopte de Rus Daniil Medvedev (ATP 19) in vier sets: 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 en 6-3. De partij nam 3 uur en 19 minuten in beslag. Medvedev had David Goffin in de derde ronde uitgeschakeld. De 31-jarige Djokovic kijkt in de kwartfinales de Japanner Kei Nishikori (ATP 9) in de ogen. Die klopte eerder de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 23) na een partij van liefst 5 uur en 11 minuten in vijf sets. Djokovic won de Australian Open al zes keer (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016). Vorig jaar verloor hij in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

bron: Belga