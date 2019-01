Burgemeesters en schepenen vragen meer respect van hun inwoners

Burgemeesters en schepenen zijn zowat 24/7 aanspreekbaar over hun lokaal beleid, maar vragen om dan wel met respect en fatsoen te worden behandeld. Dat is de boodschap die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vandaag wil verkondigen op haar Startfeest in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. “Een politicus weet dat hij of zij kritiek zal krijgen”, zegt VVSG-voorzitter en Genks burgemeester Wim Dries. “Dat mag ook, maar binnen de grenzen van het fatsoen.” Nu bijna overal het nieuwe gemeente- of stadsbestuur de eed heeft afgelegd, zijn 300 burgemeesters, 1.300 schepenen en 7.398 gemeenteraadsleden “klaar om erin te vliegen”, stelt de VVSG. In de vorige bestuursperiode hing echter één op de acht Vlaamse gemeenteraadsleden zijn mandaat vroegtijdig aan de wilgen. “Te weinig appreciatie speelt daarbij een rol”, denkt de VVSG. Bijna de helft van de burgemeesters en OCMW-voorzitters werd trouwens al geconfronteerd met agressie, vooral verbaal en op sociale media, zo blijkt uit een VVSG-bevraging.

De VVSG roept dus op tot een meer respectvolle benadering van lokale bestuurders, maar zegt ook te beseffen dat “nestbevuilers de stiel geen goed doen”. Daarom lanceert de koepelorganisatie later dit jaar een Steunpunt Integriteit. Daarmee wil VVSG aan politici duidelijk maken wat wel en niet mag. “Hoe ver kan je gaan in het helpen van een burger die bij je aanklopt?”, zegt algemeen directeur Mieck Vos. “Wat doe je met een fles wijn die je met Nieuwjaar toegestuurd krijgt van een aannemer? Midden 2019 starten we met een stevig steunpunt, met gerichte vormingen, leernetwerken voor het bespreken van cases, het leren op een Vlaams brede schaal en uitwisseling met experten uit andere landen.”







bron: Belga