Brussel is zondag opnieuw decor van groots klimaatprotest

Brussel is aanstaande zondag 27 januari opnieuw het decor voor een grote klimaatmars, ditmaal georganiseerd door Rise for Climate Belgium: Citizen Mobilization to save Humanity. Niet enkel in België, maar ook in verschillende Franse steden wordt er zondag betoogd voor het klimaat. Op het Facebookevenement geven al 22.000 mensen aan dat ze gaan betogen en 72.000 anderen tonen interesse. Vanaf 13 uur worden betogers uitgenodigd om te verzamelen voor het Noordstation. Daar zal de mars om 14 uur ook vertrekken. Het eindstation is het Luxemburgplein voor het Europees Parlement.

Het doel van de nieuwe klimaatmars is om de Belgische regering en de Europese Raad nogmaals te interpelleren en zich aan te sluiten bij de doelstellingen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65 procent te verminderen. De organisatie benadrukt ook haar steun voor het voorstel van van econoom Pierre Larrouturou en klimatoloog Jean Jouzel om een financieel-klimaatpact op Europees niveau op te zetten door 1.000 miljard euro per jaar te investeren in de ecologische overgang.







De klimaatmars wordt zondag ook nog vooraf gegaan door een burgerlijke actie van ongehoorzaamheid in de Wetstraat onder de noemer “Geen wet, geen Wetstraat”. Actievoerders zullen er de Wetstraat bezetten, wat normaal een neutrale zone is, en schrijven met krijt op straat wat ze willen veranderen aan de wet.

bron: Belga