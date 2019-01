Brexit – België pleit voor tijdelijke versoepeling van Europese regels op staatssteun

België gaat op Europees niveau pleiten voor een tijdelijke en doelgerichte versoepeling van de regels op overheidssteun voor de lidstaten die het zwaarst getroffen worden door de nakende brexit. De federale- en deelstaatregeringen hebben daar maandagavond een akkoord over bereikt op het overlegcomité. De versoepeling zou dan van kracht worden als blijkt dat de bestaande opties onvoldoende zijn, valt te horen op het kabinet van premier Charles Michel.

De Vlaamse regering vroeg begin januari al om een dergelijke versoepeling van de Europese regelgeving op overheidssteun. De andere regeringen van het land zullen daar nu ook voor pleiten.

Daarnaast zal ons land de Europese Commissie vragen de brexitvoorbereidingen van de verschillende lidstaten permanent te coördineren. De Commissie moet dan vooral waken over de eerlijke concurrentie en de coherentie van de maatregelen.

Vorige week klopte de federale regering nog de wetsontwerpen voor een ‘noodplanning’ voor de brexit af. Het gaat onder meer om extra douaniers en economische inspecteurs en een regeling voor de rechten van Britse burgers in ons land en vice versa. De wetsvoorstellen moeten ons land wapenen tegen de mogelijke gevolgen van een harde brexit op 29 maart.

De kans op een Britse uitstap uit de Europese Unie zonder akkoord is vorige week weer wat groter geworden toen het Britse Lagerhuis de deal die premier Theresa May met de Europese onderhandelaars had bereikt genadeloos wegstemde. Vandaag/maandag kondigde May in het parlement aan dat ze de volgende dagen gesprekken voert om tot een consensus te komen. Ze is ook van plan om de Ierse grenskwestie – het grootste struikelpunt voor haar deal – opnieuw aan te kaarten in Brussel.

Op 29 januari volgt een nieuwe stemming in Londen.

bron: Belga