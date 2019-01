Bondscoach wil niet kiezen tussen kopmannen: “Wout en Toon staan op gelijke hoogte”

Sven Vanthourenhout maakte vandaag zijn selectie bekend voor het WK veldrijden in Bogense (2-3 februari). De bondscoach koos voor Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Jens Adams in steun van kopmannen Wout van Aert en Toon Aerts. Michael Vanthourenhout staat als derde man net onder het kopduo. “We starten in Bogense met twee gelijkwaardige kopmannen”, opende Vanthourenhout. “Er is geen verdeling. Toon en Wout zijn beiden erg sterk aan het rijden. Dat hebben ze gisteren in de Wereldbekermanche in Pontchâteau nog bewezen. Voor het BK had ik al de keuze gemaakt met twee kopmannen te starten, daar heeft de zege van Toon in Kruibeke niets aan veranderd. Ik denk dat het op die manier mogelijk is om Mathieu van der Poel, die natuurlijk ontegensprekelijk de grote favoriet is, het vuur aan de schenen te leggen. We moeten geloven in onze kans. Die is er zeker. Vorig jaar is het Wout ook gelukt te winnen.”

Achter Wout van Aert en Toon Aerts heeft de bondscoach een speciale rol weggelegd voor Michael Vanthourenhout. “Hij krijgt van mij een vrije rol achter Wout en Toon”, vervolgde Vanthourenhout. “Hij is ook goed bezig en is een renner die kan verrassen. Als hij zijn dag heeft, kan hij helemaal vooraan meespelen. Het is een kampioenschapsrenner die zich kan focussen op één dag.”







De bondscoach koos – naast zekerheden Wout van Aert, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck – voor Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Jens Adams. Tim Merlier mag zich klaarhouden als eerste reserve. Hij kan enkel mee naar het WK indien Toon Aerts volgende week de eindzege in de Wereldbeker verovert.

Bij de vrouwen krijgt titelverdedigster Sanne Cant haar nicht Loes Sels, Laura Verdontschot en Ellen Van Loy mee. De bondscoach koos ervoor slechts vier rensters mee te nemen. Uittredend wereldkampioen Eli Iserbyt is opnieuw het speerpunt bij de beloften.

bron: Belga