Bondscoach Vanthourenhout heeft selectie voor WK rond

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap veldrijden in het Deense Bogense op zondag 3 februari. Kopmannen zijn Wout van Aert, die het WK de voorbije drie jaar won, en Belgisch kampioen Toon Aerts. Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout zijn evenmin verrassingen in de selectie. De bondscoach koos daarnaast voor (in alfabetische volgorde) Jens Adams, Quinten Hermans en Gianni Vermeersch.

Tim Merlier moet nog afwachten of hij mag starten. De bondscoach is immers nog niet zeker over het aantal renners dat hij mag meenemen naar Bogense. De slotmanche in de Wereldbeker, zondag (27 januari) in het Nederlandse Hoogerheide, is beslissend in dat opzicht. Bij een eindzege van Wout van Aert, die na zijn overwinning zondag in het Franse Pontchâteau de leiding in de tussenstand overnam van Aerts, zijn dat zeven renners.







Indien Aerts in Hoogerheide opnieuw over Van Aert wipt, mag de bondscoach een extra crosser (in casu Merlier) meenemen. Wereldkampioen Van Aert is immers ook zonder WB-winst automatisch zeker van WK-deelname.

