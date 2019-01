Blauwhelm doodt per ongeluk twee contractanten in Zuid-Soedan

Een blauwhelm van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan heeft zaterdag per ongeluk twee burgers die als beveiligingscontractanten in het land waren, gedood in de hoofdstad Juba. Dat meldt de VN-vredesmissie in Zuid-Soedan (UNMISS). Het incident gebeurde zaterdag op de basis van UNMISS in Juba. Een blauwhelm opende het vuur op de twee mannen, die later overleden aan hun verwondingen. Een gezamenlijk onderzoeksteam van UNMISS en de politie en het leger van Zuid-Soedan moet klaarheid scheppen over de schietpartij, klinkt het in een mededeling.

De nationaliteiten van de slachtoffers zijn nog niet bekend.







Bron: Belga