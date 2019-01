Bevolkingsgroei in China vertraagd in 2018

De Chinese bevolking is vorig jaar heel licht toegenomen, ondanks het einde van het éénkindbeleid. Dat blijkt vandaag uit officiële cijfers. China is het meest bevolkte land ter wereld, met bijna 1,4 miljard inwoners. Koppels mochten er sinds 1979 nog maar één kind hebben, om de bevolkingsgroei te beperken. Sinds 2016 laat de regering opnieuw twee kinderen per gezin toe, om de gevolgen van de vergrijzing te beperken. De wijziging van het beleid heeft koppels er echter niet toe aangezet om voor meer kinderen te kiezen, onder meer wegens de verstedelijking en de levensduurte. China telde vorig jaar 15,23 miljoen geboortes, of een daling met ongeveer 2 miljoen op jaarbasis. Het aantal overlijdens steeg tot 9,93 miljoen. China telt nu dus 5,3 miljoen mensen meer dan in 2017, goed voor een totaal van 1,395 miljard.

bron: Belga