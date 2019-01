Belgen in het buitenland – Sofian Kiyine kan met Chievo niets rapen op bezoek bij Juventus

De Italiaanse regerende landskampioen en competitieleider Juventus heeft maandagavond op de twintigste speeldag in de Italiaanse Serie A met 3-0 gewonnen van rode lantaarn Chievo. Bij de rust stond Juve al 2-0 voor na treffers van Douglas Costa (13.) en Emre Can (45.), Daniele Rugani zette in de 84e minuut met een rake kopbal de 3-0 eindstand op het bord. Cristiano Ronaldo viel op met een gemiste strafschop na 53 minuten. Bij de bezoekers speelde de Marokkaanse Belg Sofian Kiyine de hele wedstrijd. De 21-jarige middenvelder is in België geboren, maar komt voor de Marokkaanse jeugdselecties uit.

In de stand staat Juventus met 56 punten autoritair aan de leiding, voor Napoli (47) en Inter (40). Chievo bengelt helemaal onderin met amper acht punten.

bron: Belga