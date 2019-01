Asiel en migratie – Vrachtschip schiet boot met honderd opvarenden te hulp voor Libische kust

Een vrachtschip onder de vlag van Sierra Leone is zondagavond een noodlijdend schip te hulp geschoten voor de kust van Misrata, in Libië. Dat berichten Italiaanse media. Het schip telde honderd opvarenden. Het vrachtschip nam de opvarenden aan boord, “onder Libische coördinatie”, bevestigde de Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli via Twitter. “Alles verloopt volgens de internationale conventies, de schipbreukelingen gaan naar Tripoli.”

De Duitse ngo Sea-Watch meldde eerder dat haar schip, de Sea-Watch 3, onderweg was naar het schip dat in moeilijkheden zat. “De Sea-Watch 3 is op weg naar de noodsituatie die gesignaleerd is door Alarm Phone (een alarmnummer voor personen in nood op de Middellandse Zee, nvdr), waar geen enkele overheid op dit moment op reageert”, zei de ngo via Twitter. “We zijn ongeveer 15 uur verwijderd, we kunnen niet alleen de Middellandse Zee dekken, waar ze mensen laten omkomen.”

Alarm Phone werd zondagochtend op de hoogte gebracht van de noodsituatie. Zondagnamiddag meldde ze dat de hulpdiensten in Rome en Malta verwittigd werden, maar dat die doorverwezen naar Tripoli, waar het stil bleef. De hulplijn wist dus naar eigen zeggen niet eens dat Libië de boodschap goed ontvangen had. Later in de namiddag meldde ze via Twitter dat een militair vliegtuig de boot zou overvlogen hebben. In de loop van de avond liet de Italiaanse regering uiteindelijk weten in een persbericht “dat ze in permanent contact staat” met de Libische kustwacht. Ze vroeg die in te grijpen “en de migranten aan boord in veiligheid te brengen”.

De ngo Sea-Watch meldde zaterdag al dat ze 47 migranten had gered. Ze eiste “een snelle oplossing” naar internationaal recht.

Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zijn er de voorbije dagen 170 mensen omgekomen bij twee schipbreuken op de Middellandse Zee. De eerste ramp gebeurde in het weekend voor de Libische kust en eiste 117 mensenlevens. De tweede in de Alboranzee, tussen Spanje en Marokko. Daarbij vielen 53 doden.

