“België heeft alles in huis voor een bloeiende technologiemarkt”

Jürgen Ingels is geen groentje als het op ondernemen aankomt. De techondernemer en durfinvesteerder uit West-Vlaanderen heeft onder andere Clear2Pay opgericht, een online betalingsplatform, en staat momenteel aan het hoofd van Scale-Ups.eu, dat technologiebedrijven helpt te groeien. Maar ook bij Jürgen liep het soms eens mis.

“Mijn strenge vader is eigenlijk de reden dat ik ben beginnen te ondernemen. Toen ik 17 was, mocht ik niet laat uitgaan. Ik organiseerde dan maar mijn eigen feestjes. Ik kreeg de smaak al snel te pakken en organiseerde ook concerten. Toen heb ik geleerd om met geld om te gaan en een marketingcampagne te bedenken.”

Is ondernemen voor iedereen weggelegd?

“Ondernemen moet in je bloed zitten. Velen vinden een eigen onderneming ‘tof’ of ‘cool’, maar het is eigenlijk vooral heel hard werken. Passie is het allerbelangrijkste, maar je moet ook risico’s durven te nemen, zelfdiscipline hebben en creatief zijn. Die dingen zijn moeilijk te leren.”

Heb je tegenslagen gekend?

“Je mag je dan nog zo goed voorbereiden, iedere ondernemer heeft wel eens pech. Ik heb ooit geïnvesteerd in drie chocoladewinkels in Stockholm. Vooraf had ik een uitgebreid marktonderzoek gedaan. Met de prijs of smaak was niks mis. Toch verkocht de chocolade niet zoals gehoopt. Toen bleek dat Zweden veel gezonder leven dan Belgen, en hun chocoladegebruik vijf keer lager ligt. Weer een les geleerd.”

Je organiseerde onlangs het technologiefestival SuperNova, om buitenlandse investeerders aan te trekken. Heeft België potentieel om het nieuwe Silicon Valley te worden?

“Belgische technologiebedrijven krijgen te weinig aandacht, hoewel ons land alles in huis heeft voor een bloeiende technologiemarkt. Belgische ingenieurs zijn heel goed opgeleid, de lonen zijn relatief goedkoop, Belgen zijn heel trouwe werknemers en ook geografisch is België goed gelegen. We mogen onze eigen talenten niet vergeten!”

