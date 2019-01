Spice Girls T-shirt gemaakt in mensonterende fabriek

De Spice Girls zijn in een mediastorm terechtgekomen door T-shirts die ze hebben laten maken voor Comic Relief. De shirts zouden worden gemaakt in een fabriek in Bangladesh waar de arbeiders zeer slecht betaald krijgen.

De arbeiders zouden nog geen euro per uur krijgen. Ook zijn de omstandigheden in de fabriek mensonwaardig. Vrouwen worden uitgescholden en mishandeld, blijkt uit een onderzoek dat The Guardian er uitvoerde. Daarnaast blijkt dat ze door hun baas steevast met ‘hoerendochters’ worden aangesproken en zouden ze shitfs van 16 uur moeten draaien.

Goede doelen







Op de T-shirts staat de tekst ‘#IwannaBeASpiceGirl’. Ze maken deel uit van een actiedag in Groot-Brittannië waarop geld ingezameld wordt voor verschillende goede doelen. Zowel de Spice Girls als Comic Relief laten weten dat ze geschokt zijn door het onderzoek. Het management van de dames heeft toegezegd dat er een onderzoek komt naar de wantoestanden in de fabriek.