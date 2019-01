Op deze 8 plaatsen hebben we het vaakst seks (buiten de slaapkamer)

Probeer na het lezen van deze lijst nog maar eens gewoon bij je grooutouders op visite te gaan, zonder hieraan te denken. Zeer graag gedaan!

Er is natuurlijk helemaal niks mis met ouderwets seks hebben in de slaapkamer, maar na een tijdje kan het best een beetje standaard worden. Daarom experimenteren de meeste stellen door eens verder te kijken dan de slaapkamerdeur. Uit onderzoek van seksspeeltjesfabrikant Lovehoney bleek dat we op zeer verschillende locaties los gaan.







Hieronder de acht locaties waarop mensen het vaakst van jetje geven buiten de slaapkamer.

1. De douche

Maar liefst 92 procent van de deelnemers liet weten dat ze weleens de vrijpartij naar de douche hebben geleid. Hoewel het best sexy lijkt in gedachten, weten we inmiddels wel dat het er in de praktijk allemaal wat minder stomend aan toe gaat dan in de films. Toch is het een hele populaire spot!

2. De badkuip

Het is aardig logisch dat deze op nummer twee staat, als je je bedenkt dat de douche nummer één is. Blijkbaar combineren we graag seks met persoonlijke hygiëne. 89 procent zegt dit ooit te hebben uitgeprobeerd.

3. De bank

Dit was ook te verwachten – het is in essentie een eenpersoonsbed, maar dan met handige leuningen voor een beter grip! Probeer er alleen niet te veel aan te denken zodra je op de bank van je vrienden gaat zitten.

4. De keukentafel

65 procent van de ondervraagden heeft weleens seks gehad op de keukentafel. Absoluut een klassieker, zoals we ook uit vele films kennen, en zo lang je er de volgende dag weer hygiënisch aan kunt dineren moet dat natuurlijk geen probleem zijn.

5. De tuin

Op een zwoele zomeravond snappen we best dat je de tuin in duikt voor romantische sexy time onder de sterren. Opgepast voor wie in de stad woont en dan maar een park uitkiest: dat is niet legaal.

6. De auto

Heel begrijpelijk! Je hebt er redelijk wat privacy en het is er nog best comfy zo lang je geen Panda bezit.

7. De trap

Niet iedere trap is een even makkelijke opgave, maar met een prettige bekleding is er voldoende mogelijk. 47 procent van de deelnemers het wel eens uitgeprobeerd.

8. De trein

De trein is een stuk minder populair, maar heeft alsnog ruim 16 procent behaald. We vermoeden wat stiekeme momenten op de openbare toiletten (dag, hygiëne), en een uitzondering in die ene late, vrijwel lege coupé.