Mysterieus ‘watermeisje’ grote winnaar van Golden Globes-uitreiking

Ook dit jaar paradeerde er heel wat schoon volk op de rode loper van de Golden Globe Awards. Maar een onbekend promomeisje loopt nu met alle aandacht weg.

Enkele weken geleden vond in Beverly Hills de 76ste editie van de Golden Globe Awards plaats. Onder meer Alfonso Cuarón, Glenn Close en Christian Bale vielen in de prijzen, maar een promomeisje voor Fiji Water geniet nog het meest van al na van de prestigieuze prijsuitreiking.

Mooi en Meedogenloos







De 31-jarige Kelleth Cuthbert werd meermaals gespot en gekiekt naast tal van Hollywoodgrootheden, terwijl ze in een blauwe jurk flesjes water uitdeelde. Die cameo heeft haar geen windeieren gelegd, want de Canadese brunette werd intussen al uitgenodigd in de talkshow van James Corden én volgende maand maakt ze haar opwachting zelfs in de serie ‘Mooi en Meedogenloos’, als – je raadt het nooit – watermeisje.

Haar toevallige bekendheid levert haar eveneens heel wat lucratieve reclamedeals op. Zo poseerde ze zondag voor haar 228.000 Instagramvolgers met enkele pakken hondenvoer, allicht niet voor niets.