In dit Londense café zie je het leven door een roze bril

In het Londense EL&N Café is letterlijk alles roze. Je kan bij er niet alleen terecht voor een heerlijke lunch, maar ook voor een heleboel Instagramwaardige kiekjes.

Een leuke citytrip is anno 2019 niet compleet zonder Instagramwaardige ‘hotspots’. En Instagramwaardig, dat is dit café helemaal. Het EL&N Café, kort voor ‘Eat, Live & Nourish’, is het droomcafé van elke vrouw en dat is niet alleen om het lekkere eten. Alles is van top tot teen bedekt in roze en daarom wel een fotootje waard.

Voir cette publication sur Instagram The Saturday breakfast of dreams… Une publication partagée par EL&N London 🌸 (@elan_cafe) le 19 Janv. 2019 à 3 :05 PST









Zodra je het café binnenloopt, waan je je in een roze wereld. Letterlijk alles is felroze, op een paar gouden details na. Dit hysterische paradijs is perfect voor een heerlijk ontbijt of een goede lunch.

De muren zijn bedekt met grote snoephartjes en de talloze bloemen zijn ook een top decor voor een mooi kiekje.

Citytrip

Als er een tripje naar Londen op de planning staat, mag je deze onwijs leuke hotspot zeker niet overslaan. Mocht er nog geen citytrip in de agenda staan, is dit een legitieme reden om er snel een te plannen.