BIZAR. Ebay veilt brokstukken van koninklijk ongeval

Wie op zoek is naar bijzondere koopjes op Ebay, klikt best eens op de sectie ‘auto-onderdelen’. Daar worden brokstukken van het ongeval van de Britse prins Philip geveild. Het is wel nog niet duidelijk of het om echte brokstukken gaat of om valse voorwerpen.

Het werd niet breed uitgesmeerd in de Belgische media, maar de 97-jarige prins Philip heeft donderdag een auto-ongeluk gehad op het landgoed Sandringham van de Britse Queen.

Geen voorrang







Prins Philip reed met zijn Land Rover plotseling een hoofdweg op en gaf daarbij geen voorrang aan de Kia waarin de Britse Emma Fairweather zat. In de wagen zat ook nog een vriendin met haar baby. Na de aanrijding belandden de twee auto’s in de berm. Prins Philip en de baby bleven ongedeerd. Maar de bestuurster raakte lichtgewond aan de knie en de passagier brak haar pols. De echtgenoot van The Queen zou zijn excuses nog niet hebben aangeboden. De politie van Norfolk zegt dat het onderzoek naar het ongeval loopt. “Alle noodzakelijke maatregelen zullen genomen worden.”

“Al gebruikt”

Slechts enkele dagen na de botsing worden nu allerlei brokstukken te koop aangeboden op Ebay onder de veelzeggende titel ‘Prince Philip Car Crash Parts’. Het gaat om enkele stukken plastic en verwrongen metaal, maar dat hield 119 mensen niet tegen om al een bod te doen. Het hoogste bod lag op het moment van schrijven op 65,9 pond (74,5 euro). “Ze zijn wel al gebruikt”, grapt de aanbieder. “Ze zijn niet gestolen, maar werden achtergelaten aan de kant van de weg. De voorwerpen kunnen zelfs Philips DNA bevatten, voor moest je hem willen klonen of zo. En alle opbrengsten gaan naar een kankerfonds.” De veiling loopt nog 5 dagen.

(Lees verder onder de foto.)

Twee dagen na het ongeval zat prins Philip alweer achter het stuur. Zonder gordel.