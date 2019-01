An Lemmens: “Niemand hoeft te weten hoe mijn dochter eruitziet”

Onlangs raakte bekend dat VTM-presentatrice An Lemmens een nieuwe vriend heeft. Toch was ze niet opgezet met het feit dat het nieuws in de media verscheen. Ze houdt haar privéleven graag onder de radar, en dat geldt ook voor haar dochter.

An Lemmens is een graag geziene mediafiguur. Toch benadrukt de 38-jarige ‘The Voice Senior’-presentatrice dat “haar leven geen leesvoer is” en dat “de boekskes en zij nooit vrienden gaan worden”, zo deelde ze op Instagram toen bekend raakte wie haar nieuwe vriend is.

Privéleven op achtergrond







De knappe blondine uit Sint-Niklaas vertelde onlangs op Qmusic dat ze haar privéleven bewust op de achtergrond houdt. “Ik scherm mijn privéleven goed af. Ik doe dat ook heel bewust. Mijn privéleven is mijn privéleven. Dat geldt trouwens ook voor mijn dochter. Ik heb een dochter en de mensen weten dat. Ik vertel daar ook regelmatig over want ik ga ze ook niet verzwijgen. Bovendien is het moederschap iets supermooi”, vertelde ze.

Dochter afschermen

“Maar ik zal mijn dochter nooit herkenbaar in beeld brengen. Ik vind dat heel Vlaanderen niet moet weten hoe ze eruitziet of wat ze allemaal doet. Dat kind kiest daar zelf niet voor. Dat geldt ook voor mijn vriend. Die zit niet in de showbizz. Het is niet aan mij om te beslissen dat hij nu plots wel in de spotlights moet staan. Ik wil dat eigenlijk zelf ook niet”, klonk het.