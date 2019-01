Wout van Aert slaat dubbelslag in Pontchâteau

Wout van Aert (Cibel-Cebon) heeft de Wereldbekermanche veldrijden in het Franse Pontchâteau gewonnen, dat is de achtste en tevens voorlaatste manche van het seizoen. De regerende wereldkampioen haalde het in een sprint met drie van kersvers Belgisch kampioen Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Voor Van Aert was het de eerste Wereldbekerzege van het seizoen, maar daarmee neemt hij in de tussenstand – met nog slechts één manche op het programma – de leiding over van Toon Aerts, die de eerste twee manches van het seizoen op zijn naam schreef in de Verenigde Staten. Nadien was Mathieu van der Poel vijf keer aan het feest, maar de Nederlander verkoos een stage in Spanje en verscheen dus niet aan de start in Pontchâteau.

Als Van Aert zich alsnog tot eindwinnaar kroont, dan betekent dat ook dat België slechts zeven renners mag afvaardigen naar het WK in Denemarken omdat de kopman van Cibel-Cebon ook wereldkampioen is, bij een eindzege voor Toon Aerts gaat het om acht renners.







De laatste manche van de Wereldbeker wordt komende zondag in het Nederlandse Hoogerheide gereden.

Bron: Belga