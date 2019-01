Wout van Aert is opgelucht na overwinning: “Eindelijk”

Wout van Aert heeft zijn eerste zege in een klassementscross beet. De wereldkampioen won al in Ardooie, Bredene en het Franse La Mézière, en mocht nu ook juichen in de Wereldbeker in Ponchâteau. “Eindelijk pak ik een zege op het hoogste niveau”, sprak hij na afloop, “daar ben ik enorm blij mee, want ik heb er lang op moeten wachten.” Mathieu van der Poel domineert de winter, maar was er vandaag niet bij. Dus was het aan andere jongens om te schitteren en de wedstrijd in Pontchâteau werd dan ook een mooi steekspel waarin Van Aert het haalde. “Het was een super mooie cross”, aldus Van Aert in het flashinterview.

“Het parcours leende zich ook tot een spannende situatie. Ik had het nadeel dat ik op alles moest reageren omdat ik de leiding wilde pakken in de Wereldbeker. Alleen winst was voldoende om de trui over te nemen van Toon. Dat maakte het moeilijk in de koers, maar ik kon voor de finale gelukkig nog iets overhouden en ik weet ook dat ik kan rekenen op een goede sprint. Dat bleek en deze zege stemt me heel blij.”







Drie punten voorsprong telt Van Aert nu op Toon Aerts. Met nog één manche te gaan, en 80 punten voor de winnaar, 70 voor de tweede en 65 voor de derde in de daguitslag, moet Van Aert opnieuw eindigen voor Toon Aerts in Hoogerheide. “Het is een mooie situatie om volgende week aan te vatten”, eindigde hij, “het zal spannend zijn, maar laat me nu eerst van deze overwinning genieten.”

Wint Van Aert het eindklassement dan mag België slechts zeven renners afvaardigen voor het WK, omdat de renner uit Lille ook wereldkampioen is. Gaat de zege naar Toon Aerts, dan mag België acht landgenoten afvaardigen.

Bron: Belga