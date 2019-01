Twee doden bij zware brand in centrum van Franse skioord Courchevel

In het centrum van het Franse skioord Courchevel woedt een brand die zeker drie gebouwen treft. Er zijn al twee doden gevallen. Dat meldt de krant Dauphiné Libéré op zijn website. Er zijn ook drie zwaargewonden. Het vuur is rond 4.30 uur uitgebroken op de derde en hoogste verdieping van een gebouw. Daar verbleven zowat 60 toeristen, onder wie ook buitenlanders, meldt de prefectuur. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

De brandweer is massaal ontplooid, maar rond 8 uur waren alle risico’s op een verdere uitbreiding van de brand geweken. Volgens de krant heerst er chaos in het centrum van het skioord

bron: Belga