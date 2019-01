Toon Aerts belooft “een strijd tot het einde” met Wout van Aert

Toon Aerts werd vandaag tweede in Pontchâteau en verliest daardoor zijn leidersplaats aan winnaar Wout van Aert. “Maar de strijd is nog niet voorbij”, zei hij na afloop. “De laatste manche in Hoogerheide zal bepalend zijn.” Aerts probeerde zich een paar keer te ontdoen van Wout van Aert, maar dat lukte niet, en dus kwam het tot een sprint. “Ik weet dat Van Aert een betere sprint heeft, dus moest ik wel uit zijn wiel komen”, aldus de Belgische kampioen in het flashinterview, “maar het was eigenlijk al te laat om nog te winnen dan. Hij was sneller.”

Drie punten is het verschil tussen hem en Van Aert. “Voor de wedstrijd zei ik al dat we met een gelijke stand stonden en dat is nu niet echt veranderd. We trekken nu ook met een gelijke stand naar Hoogerheide. Wie in het onderlinge duel als eerste eindigt, wint het klassement. Ik denk dat het fijn is voor het publiek dat we hier een leuke strijd kunnen bieden in dit klassement. Het was vorige week al een leuke strijd tussen ons beiden op het BK en deze week opnieuw, dus de cross is zeker nog niet dood.”







Aerts nam even 50 à 75 meter op Van Aert in de voorlaatste ronde. “Maar hij reed dat gat van vijf à zes seconden nog dicht”, aldus Aerts. “Toen wist ik al hoe laat het was en dat het moeilijk zou worden om te winnen.”

Bron: Belga