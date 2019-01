Toast biedt straks weer literaire troost

Het Davidsfonds organiseert vandaag/zondag al voor de negende keer een Toast Literair. Op 200 plekken in Vlaanderen en Brussel zijn er vanochtend auteurs te gast voor een lezing, literaire wandeling, theatervoorstelling of ander literair evenement. In de marge wordt ook de innerlijke mens niet vergeten met een uitgebreid ontbijt, aperitief of brunch. De editie van vorig jaar kreeg meer dan 10.000 geïnteresseerden over de vloer. Het Davidsfonds kon ook nu weer tal van bekende namen contacteren. Zo vertelt Saskia De Coster in Kortrijk over haar zeven romans, bespreekt Griet Op de Beeck in Stekene thema’s uit haar drie romans, komt Oscar van den Boogaard in Kruishoutem langs voor een interview over zijn boek ‘Kindsoldaat’, vertelt Stefan Hertmans in Vorselaar over ‘De Bekeerlinge’ en heeft Kristien Hemmerechts het in Reet over Herman de Coninck.

Wie absoluut een “grote naam” in levende lijve wil zien, kan ook nog kiezen tussen, onder nog steeds een rist andere, de Davidsfonds-adressen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Lize Spit), Peter Terrin (Mere), Sint-Joris-Weert (Charlotte Van Den Broeck), Oosterzele (Koen Peeters), Lier (Geert Van Istendael met ‘Vlaamse Sprookjes’), Aalst (Johan Op de Beeck, met tekst en uitleg over de Franse zonnekoning Lodewijk XIV), Veurne (Willem Vermandere), Leuven (Bart Moeyaert) of Laken en Jette (Dirk Tieleman met ‘Viva Cuba! ‘).

In Zandhoven kan je toasten en ontbijten met de Antwerpse stadsdichter Maud Vanhauwaert, in Tongerlo komt professor Rik Torfs over zichzelf praten (“in 140 tekens”), in Laakdal komt journalist Marc Helsen praten over zijn eigen motorcycle diaries, in Rumst zal VRT-verkeersdeskundige Hajo Beeckman het hebben over de verkeersproblematiek, in Hasselt geeft Elvis Peeters een lezing over Hendrik van Veldeke en in Maasmechelen draagt Peter Verhelst poëzie én proza voor.

Voor “plezante anekdotes uit de muziekgeschiedenis”, geserveerd door muziekkenner Fred Brouwers, moet je in Borgloon zijn, en wie in de figuur van Mauro Pawlowski een evil superstar wil aanhoren, moet naar Peer. Liefhebbers van de Italiaanse poëzie worden in Belsele verwelkomd door Patrick Lateur, en wie geïnteresseerd is in de herkomst van zijn/haar familienaam, zoekt straks best de Wase Polders op. De Nederlandse taal staat ook centraal in Kemzeke (een lezing onder de naam “oenoemdeda”). In Veldegem-Zedelgem wordt ingegaan op het Brugse dialect en komt de niet-Brugse bezoeker onder andere te weten wat een “Oeërejaagertje” is. Nog intiemer wordt allicht een lezing over de geschiedenis van de kus in Outer. In Oudenaarde staan liedjes en melodietjes van wijlen de Nederlande cabaretiers Wim Sonneveld en Toon Hermans centraal. In Deinze wordt met Marmus ook eens een striptekenaar aan het woord gelaten en in Herent draait de literaire toast om onze nationale expressionist-dadaïst Paul Van Ostaijen. Bekkevoort kiest voor een lezing over de songs van Nobelprijswinnaar Bob Dylan. In Passendale, tot slot, weegt de slag van 101 jaar geleden nog door en krijgen de bezoekers een lezing geserveerd over het fundamentele thema “het Christendom versus de Islam”.

Het volledige programma is te consulteren op www.toastliterair.be. Bij elke activiteit vind je de gemeente waar ze plaatsvindt, de titel, een korte omschrijving, de locatie, het startuur en de deelnameprijs – met en zonder Davidsfonds Cultuurkaart. Voor geïnteresseerden van het laatste uur: als je vooraf had moeten inschrijven, staat/stond dat ook bij de activiteit vermeld.

bron: Belga