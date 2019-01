Een sterke aardbeving met een magnitude van 6,7 heeft zaterdag laat de kust van Chili opgeschrikt. Het epicentrum lag volgens berekeningen van USGS, het agentschap van de VS voor geologisch onderzoek, in de buurt van de stad Coquimbo op 53 kilometer diepte. Over mogelijke slachtoffers of schade is er voorlopig geen nieuws. Er is op dit moment geen tsunami-alarm afgekondigd. Coquimbo ligt ongeveer 400 kilometer ten noorden van hoofdstad Santiago.

bron: Belga