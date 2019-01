Red Flames – Ives Serneels is tevreden na winterstage: “Jonge speelsters hebben zich getoond”

Ives Serneels, de bondscoach van de Red Flames, blikte zondag na afloop van de 1-0 zege van de Belgische voetbalvrouwen in het Spaanse San Pedro del Pinatar tegen Ierland, terug op de winterstage van zijn team. Vooral de groep jonge speelsters, ‘High Potentials’, maakte indruk op Serneels. “Het doel voor deze stage was te werken met twee groepen”, opende Serneels. “Van de ‘High Potentials’ verwachtte ik dat ze toonden klaar te zijn voor de Red Flames. We hebben intussen vier oefenduels gespeeld (twee voor de A-ploeg en 2 voor de ‘High Potentials’ met hulp van enkele vaste Flames, red.) en ik ben even tevreden van beide groepen. De jongeren hebben getoond erbij te willen horen, zowel in wedstrijden als in trainingen.”

De Red Flames speelden in Spanje 1-1 gelijk tegen het thuisland en wonnen met 1-0 van Ierland. De ‘High Potentials’ verloren van Albacete (3-1) en speelden gelijk tegen de Noorse beloften (1-1).

“Tegen Spanje hebben we een solide prestatie geleverd”, concludeerde Serneels. “In beide wedstrijden van de A-ploeg heb ik enkele jongeren de kans gegeven. Tegen Ierland was het Elena Dhont, één van de jongeren, die voor de enige treffer zorgde. Elena is een mooi voorbeeld van een jonge speelster, die zich heeft kunnen bewijzen. Zij heeft getoond de overstap te kunnen maken naar de A-ploeg.”

Serneels maakte van de stage gebruik om zijn team tactisch bij te schaven. “We hebben recent getoond in thuiswedstrijden tegen Italië en Zwitserland dominant te kunnen spelen”, aldus de bondscoach. “Maar bij balverlies hadden we nog problemen met de tegenaanval. Daar hebben we de voorbije week op gewerkt.”

bron: Belga