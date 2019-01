President van Zimbabwe zegt deelname aan Davos af wegens betogingen in eigen land

In het licht van de aanhoudende protesten tegen de regering in Zimbabwe heeft president Emmerson Mnangagwa op de valreep zijn deelname aan het World Economic Forum in Davos afgezegd. Zimbabwe wordt nu in Zwitserland door minister van Financiën Mthuli Ncube vertegenwoordigd, zei Mnangagwa zondagavond op Twitter. De “eerste prioriteit” is de toestand in Zimbabwe stabiliseren. Sinds maandag wordt in Zimbabwe massaal betoogd tegen het economische beleid van de regering. De veiligheidstroepen treden hard op tegen de betogers, met doden, gewonden en honderden arrestaties als resultaat.

Om nieuwe protesten tegen te gaan, liet de regering het internet tijdelijk blokkeren. Sociale media zijn niet meer bereikbaar.

Mnangagwa bezocht in de loop van de week Rusland en Wit-Rusland om er investeringen te werven. Zimbabwe zit in zijn zwaarste economische crisis in tien jaar. De regering verdubbelde vorig weekend onverwacht de benzineprijs.

Een algemene staking ging maandag met massale protestbetogingen gepaard. De veiligheidstroepen zetten traangas en rubberkogels tegen de betogers in en schoten ook met scherp.

bron: Belga