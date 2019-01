Plofkraak op bankkantoor in Hamont-Achel

Onbekenden hebben vanochtend een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van BNP Paribas Fortis aan het Marktplein in Hamont-Achel. Een week geleden werd al een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van een bpost-kantoor in Kinrooi, ook in het noorden van Limburg. Het is nog onduidelijk of de daders buit konden maken. De plofkraak vond plaats rond 6 uur. De daders zorgden voor een explosie in het bankfiliaal, waardoor verschillende ramen stukvlogen.

“Ik heb de plofkraak iets voor 6.00 uur zelf gehoord”, zegt Rick Rijcken, burgemeester van Hamont-Achel. “Er is veel schade aan het bankgebouw zelf, waar de ramen op het eerste verdiep zijn beschadigd. Er is ook één woning op de markt waarvan alle ramen stuk zijn, dus het is nu prioriteit voor de gemeente en de brandweer dat we het glas opruimen en de ramen van de woning afgedicht worden.”







Bij de plofkraak geraakte niemand gewond.

bron: Belga