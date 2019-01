Paus woont alle zittingen ‘misbruiktop’ bij

Paus Franciscus woont alle zittingen bij van het topoverleg over seksueel misbruik dat van 21 tot 24 februari in Rome wordt gehouden. Dat heeft de persdienst van het Vaticaan gemeld. Op het overleg worden de voorzitters van alle bisschoppenconferenties uit heel de wereld verwacht, net als de afgevaardigden van alle kloosterordes en religieuze congregaties. Samen zullen zij overleggen over welke bijkomende stappen er nodig zijn om misbruik te voorkomen, om kinderen te beschermen, om te zorgen voor de slachtoffers van seksueel misbruik en om koste wat kost te vermijden dat gevallen van misbruik nog in de doofpot worden gestopt.

De ‘misbruiktop’ bestaat uit negen plenaire zittingen. Daarnaast zijn er onder meer ook sessies in afzonderlijke werkgroepen en bijeenkomsten met getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik. Alle plenaire vergaderingen worden op persoonlijke vraag van de paus geleid door jezuïet Federico Lombardi, de voormalige directeur van de Vaticaanse persdienst.







Bron: Belga