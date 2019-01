Nederlandse hulpdiensten voeren zoekactie na omgeslagen roeiboot

De hulpdiensten in Wageningen, in het centrum van Nederland, zijn zondagavond al uren op zoek naar mogelijk vermiste roeiers op de Nederrijn. Volgens enkele omstanders zou aan het eind van de middag ter hoogte van de jachthaven een roeiboot zijn omgeslagen. Getuigen hebben het over vier inzittenden, aldus de krant De Telegraaf. Door de koude temperaturen is de kans dat zij nog levend worden gevonden, nagenoeg nihil.

Het water wordt met behulp van een sonarboot van Rijkswaterstaat en boten van de politie en brandweer afgespeurd. Duikers hebben ook enige tijd geholpen met zoeken, maar ze hebben hun actie intussen stopgezet vanwege de kou.

Het gaat mogelijk om een wedstrijdroeiboot die tijdens een training is omgeslagen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren, getuigen spreken van vier inzittenden.

Voorlopig is niemand als vermist opgegeven en ook de plaatselijke roeivereniging mist geen boot. De hulpdiensten nemen de melding wel ernstig. De zoekactie gaat voort en het scheepvaartverkeer in de buurt werd stilgelegd, aldus De Telegraaf.

Bron: Belga