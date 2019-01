Meer dan 40.000 wielerliefhebbers op Velofollies

Fietsbeurs Velofollies heeft afgelopen weekend meer dan 40.000 bezoekers over de vloer gekregen. De trend van het jaar blijft de elektrische fiets, maar ook liefhebbers van mountainbikes, race- of bakfietsen konden afgelopen weekend hun hart ophalen in Kortrijk. De grootste fietsbeurs van het land lokte dit weekend heel wat kijklustigen naar Kortrijk Xpo. Zowel de semiprofessionele coureur als de occasionele zondagsfietser vond er zijn gading tussen de meer dan driehonderd standen.

“Het is nog even wachten op het exacte aantal, maar op basis van de onlineticketverkoop kunnen we al zeggen dat de kaap van de 40.000 bezoekers overschreden is”, klinkt het bij de organisatie. “Met dank aan onze exposanten. Het viel op dat zij opnieuw zwaar hadden geïnvesteerd in hun standruimte. Velofollies is het uitstalraam van de Belgische fietssector geworden en dat vertaalt zich in bezoekersaantallen. We tellen ook steeds meer geïnteresseerden vanuit onze buurlanden.”

Het succes van Velofollies is deels te verklaren doordat er veel meer te beleven valt dan enkel staren naar mooie fietsen en leuke hebbedingetjes. Bezoekers konden een interview met hun favoriete wielrenner meepikken, hun fietspositie laten opmeten of een e-bike uitproberen op het testparcours. En de organisatie legt de lat voor de volgende editie weer een beetje hoger.

