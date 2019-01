Jupiler Pro League – Rutten debuteert bij Anderlecht met 1-0 nederlaag in Gent

AA Gent heeft zondagavond op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Anderlecht. Nieuwkomer Alexander Sorloth scoorde in de Ghelamco Arena een kwartier voor affluiten het enige doelpunt van de wedstrijd, een minuut nadat de bezoekers met een man minder waren komen te staan door de tweede gele kaart voor Francis Amuzu. De Gentenaars onderstreepten zo nog maar eens hun uitstekende thuisreputatie. Sinds de komst van Jess Thorup werd er in de Ghelamco Arena niet meer verloren. Eén keer werd er gelijkgespeeld (0-0 tegen Antwerp), ook tegen Charleroi, Eupen, Kortrijk en Cercle bleven de drie punten in Gent. De Buffalo’s zijn zo op kousenvoeten de top zes binnengeslopen, waar ze met 34 punten op een met Anderlecht gedeelde vijfde plaats kamperen, op zeventien punten van leider Racing Genk. Voor Anderlecht kwam het verhoopte schokeffect na de komst van Fred Rutten er niet. Met 4 op 21 op de teller lijkt Play-off I steeds meer in het gedrang te komen, met ook nog verplaatsingen naar Standard en Antwerp, en een thuiswedstrijd tegen Club Brugge in het verschiet.

Nog voor de aftrap volgde er al een verrassing bij Anderlecht, want op het wedstrijdblad was er geen Landry Dimata te bespeuren. De belofteninternational zou met een blessure sukkelen en zo kwam Ivan Santini aan de aftrap. Adrien Trebel haalde zoals verwacht de wedstrijd niet en ook aankoop Peter Zulj zat nog niet in de kern. Rutten pakte dan weer uit met een viermansdefensie, waardoor Alexis Saelemaekers het kind van de rekening werd. Achterin vierde Kara Mbodj zijn rentree na een kort avontuur bij Nantes en stond Ivan Obradovic plots weer aan de aftrap.

Ondanks de aanpassingen was het toch vooral Gent dat de wedstrijd domineerde. In een aangename eerste helft leverde dat kansen op voor Sorloth en Odjidja, maar dankzij doelman Thomas Didillon mocht paars-wit toch bij een 0-0 stand gaan rusten. Ook na de pauze was Gent baas, al konden ze pas op voorsprong komen toen de tegenstander met een man minder stond, na de uitsluiting van Amuzu. De bezoekers waren die klap nog niet te boven gekomen toen Sorloth na een rommelige fase in de zestien de winnende treffer tegen de netten kopte.

Zondagavond staat er nog één wedstrijd op het programma. Daarin ontvangt Moeskroen, de voorlaatste in de stand, KV Oostende.

bron: Belga