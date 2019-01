Incidenten bij betoging in Athene tegen nieuwe naam van Macedonië

In Athene is het zondag tot incidenten gekomen bij de betoging tegen het akkoord over de nieuwe naam van Macedonië, waaraan tussen de 60.000 en 100.000 mensen deelnamen. Een twintigtal mensen zijn gewond geraakt, vooral politieagenten. Vijfentwintig politieagenten raakten gewond, deelde het Griekse ministerie van Burgerbescherming mee. Volgens het centrum voor eerste medische zorg werden minstens twee betogers in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen.

Er ontstonden schermutselingen tussen politieagenten en gemaskerde jongeren die in de betoging geïnfiltreerd waren en met projectielen naar de ordetroepen gooiden terwijl ze door de omheining van het parlement trachtten te breken. De oproerpolitie reageerde met traangas, waardoor veel betogers in de verstikkende rook uiteengedreven werden.

De relschoppers vielen dan fotografen en cameramannen aan, van wie ze het materiaal stuksloegen. En journalist zou naar het ziekenhuis gebracht zijn nadat hij volgens media door leden van de neonazipartij Gouden Dageraad was aangevallen.

Volgens de regering werden “de incidenten uitgelokt door extremisten, leden van Gouden Dageraad die het parlement probeerden binnen te dringen”. “Ze hebben politieagenten aangevallen met stukken hout en wapenstokken, en tientallen gewonden het ziekenhuis in geslagen”, deelden de diensten van premier Alexis Tsipras mee.

De politie telde 60.000 deelnemers bij het begin van de manifestatie rond de middag, de organisatoren meer dan 100.000.

bron: Belga